Диетолог назвала опасные для жизни конфеты

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала шоколадные конфеты, которые могут быть опасны для жизни.

Специалист пояснила, что шоколад является суперпродуктом, который регулирует обменные процессы в организме человека. В нем есть большое количество антиоксидантов и он помогает и в защите иммунитета. Кроме того, шоколад способствует выработке дофамина, эндорфинов и серотонина.

При этом врач отметила, что большое количество шоколада сильно нагружает печень, а заменители какое-масла превращают продукт в «химическую бомбу». Не стоит покупать сладости с трансжирами, поскольку пальмовое масло плохо усваивается организмом.

По словам Соломатиной, шоколад может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов. Также повышается холестерин в организме и образуется отложение солей в суставах. Детям такие сладости употреблять нельзя.

Диетолог посоветовала при покупке шоколада отдавать предпочтение тому продукту, в котором есть натуральные ингредиенты, лучше всего темный.

Кроме того, в употреблении шоколада есть и нормы. Так, взрослый человек может съесть около 10 грамм в день, а за месяц не более трех-четырех плиток. Для ребенка норма составляет в два-три раза меньше. Из-за содержания кофеина детям нельзя давать горький шоколад.

Ранее диетолог Мира Илич назвала самый полезный сорт шоколада. По ее словам, шоколад полезен для сердца благодаря содержащимся в какао-бобах флавоноидам. Илич призывает отдавать предпочтение темному шоколаду, поскольку в нем присутствует наибольшее количество какао-бобов, богатых флавоноидами.