Врач назвала продлевающие молодость продукты

Главный внештатный врач-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала продукты питания, продлевающие молодость. Ее рекомендации опубликовало Агентство городских новостей «Москва».

По словам Стародубовой, лидерами среди продуктов с омолаживающим эффектом считаются зеленый чай и куркума. Кроме того, красный болгарский перец также способствует сохранению молодости. Эксперт подчеркнула, что этот продукт богат витаминами С, А, группы В и РР, а также антиоксидантом ликопин, минеральными веществами и клетчаткой.

Голубика, в свою очередь, содержит витамины С, А, Е, группы В, К, РР, биофлавоноиды и антиоксиданты, которые защищают мембраны клеток организма от повреждения, препятствуя их старению, объяснила диетолог.

В список омолаживающих продуктов также попали брокколи и орехи. Стародубова отметила, что за счет высокого содержания клетчатки регулярное употребление брокколи способствует нормализации липидного обмена, а орехи продлевают жизнь благодаря ценным питательным веществам. Врач посоветовала почаще есть несоленые орехи без обжарки небольшими порциями по 20-30 граммов.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал пять продуктов, способных продлить молодость. Он рекомендовал включать в рацион зеленый чай, оливковое масло, льняное семя, рыбу и горький шоколад без добавленного сахара.