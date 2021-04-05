Названо снижающее риск сердечного приступа лакомство

Исследования доказали, что употребление меда снижает риск развития серьезных заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт или некоторые виды рака. По данным ученых, все дело в антиоксидантах, которые содержатся в этом лакомстве, пишет турецкое издание Sabah.

При этом в меде почти нет клетчатки, жиров или белков. Кроме того, в нем могут содержаться в небольшом количестве витамины и минералы. Отмечается, что польза меда доказана при улучшении здоровья глаз.

Автор статьи также указывает на то, что людям с сахарным диабетом стоит осторожнее подходить к потреблению меда, так как он может повысить уровень сахара в крови. Однако по сравнению с обычным белым сахаром мед не так сильно повышает уровень триглицеридов в организме. Кроме того, мед полезен в качестве альтернативы другим подсластителям.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала максимальное количество шоколада, которое допустимо съедать в течение дня. По ее словам, в обычной ситуации дневная доза этого лакомства не должна быть больше одного-двух кусочков. Целую плитку можно съесть при серьезных физических или умственных нагрузках, причем даже в этом случае шоколад не должен быть единственной пищей.