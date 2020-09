Перечислены ошибочно считающиеся полезными продукты

Врачи-диетологи перечислили опасные для здоровья продукты, которые по ошибке многие считают полезными. Об этом сообщает Eat This, Not That!.

Исследователи Центра профилактики ожирения New Balance Foundation рекомендуют отказаться от употребления рисовых хлебцев. Из-за большого содержания простых углеводов у них высокий гликемический индекс. Это значит, что насыщение наступает быстро, но не надолго: через час чувство голода вернется.

Также не следует пить кофе в больших объемах. По словам доктора Мамта М. Мамика, взрослому человеку можно употреблять в день не более 400 миллиграммов кофеина, что равняется 120 миллилитрам напитка.

Вредным оказалось и соевое молоко, часто используемое для замены коровьего. «Оно имитирует гормон эстроген и активирует его рецепторы в организме», — объяснили исследователи. Существует много других альтернатив соевому молоку, например, миндальное.

Врачи советуют исключить из рациона покупную выпечку. «Я стараюсь избегать продуктов, содержащих трансжиры, кукурузный сироп и сахар, — рассказала кардиолог Юджиния Джанос. — Они повышают уровень плохого холестерина (ЛПНП) и снижают уровень хорошего (ЛПВП), увеличивая риск сердечного приступа и инсульта».

В список вредных продуктов попали мюсли из-за высокой калорийности. Небольшая порция содержит около 600 калорий, 30 граммов жира и 24 граммов сахара. Кроме того, медики рекомендуют отказаться от фруктовых смузи и покупных соков, кукурузных хлопьев, диетической колы и консервированных овощей.

Ранее сообщалось, что польза арбузов при похудении опровергнута. Диетолог Инна Пичугина рассказала, что арбузы и дыни не помогают худеть из-за содержания в их составе сахарозы и фруктозы, повышающих уровень сахара в крови.