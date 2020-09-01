Раскрыта польза шаурмы

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова раскрыла пользу шаурмы. Ее слова приводит интернет-издание «Ридус».

По ее словам, шаурма не навредит организму, поскольку в ней соблюден баланс белков, жиров и углеводов. За счет этого она может заменить полноценный прием пищи. «Иногда можно съесть шаурму на ужин, но каждый день не стоит», — уточнила Дианова.

Уличная шаурма опасна тем, что при ее приготовлении нередко нарушаются санитарные нормы. Эксперт призывает любителей фастфуда обращать внимание на качество мяса и следить, чтобы на лаваше не было плесени. По словам диетолога, наиболее вредные ингредиенты в шаурме — соусы, особенно кетчуп и горчица, и соленые добавки, такие как маринованные огурцы и перец.

Сахара из соусов, соль из маринадов, поджаренное мясо с большим количеством жиров дает насыщенный вкус, сопоставимый с глутаматом натрия Нурия Дианова Врач-гастроэнтеролог, диетолог

Чтобы получить всю пользу от шаурмы, Дианова рекомендует готовить ее самостоятельно. «Просто запечь мясо в духовке или аэрогриле и нарезать его соломкой. А дальше взять лаваш, овощи по вкусу», — отметила эксперт.

Ранее стали известны города России с самой дешевой шаурмой. Выгоднее всего это блюдо можно купить в Чувашии и Курганской области — там средняя цена составляет 100 рублей.