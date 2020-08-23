Перечислены ошибочно считающиеся полезными вредные продукты

Эксперт по питанию Зинаида Медведева из Национального исследовательского центра «Здоровое питание» перечислила пять вредных продуктов, которые ошибочно считаются полезными. Ее слова приводит издание «Комсомольская правда».

В первую очередь диетолог призвала обратить внимание на протеиновые батончики. По ее словам, в этот продукт, помимо сухого протеина, сушеных ягод, орехов и семечек, часто добавляют злаковые хлопья высокой степени обработки с добавлением большого количества сахара и сахарозаменителей. Из-за высокого содержания сахара и быстрых углеводов батончик нельзя назвать полезным перекусом: съевший его человек сначала ощутит прилив сил, а после — усталость и чувство голода.

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Затем Медведева развеяла миф о пользе спортивных напитков с витаминами. Она объяснила, что, помимо полезных веществ, вода в бутылке содержит большое количество глюкозы и фруктозы — до 30 граммов глюкозы на 300 граммов воды, примерно такая же пропорция содержится и в напитках типа кока-колы. Эксперт предупредила и об опасности кристаллической фруктозы, злоупотребление которой может вызвать проблемы с кишечником, вплоть до рака.

Диетолог подчеркнула, что йогурты с фруктовыми наполнителями далеко не так полезны, как о них рассказывают в рекламе. В них почти нет витаминов, зато туда кладут сладкие добавки и пюре, которые получаются из высокопереработанного продукта, где содержится очень много сахара. Медведева рекомендовала покупать простой йогурт и добавлять в него фрукты самостоятельно.

Эксперт по питанию также призвала отказаться от переработанного красного мяса: сосисок, сарделек, колбасы и копченой грудки. По ее словам, употребление всех продуктов из мяса, получаемых посредством любой обработки — засолки, вяления, консервации, ферментации — может привести к развитию рака толстой кишки. Медведева утверждает, что обыкновенное мясо с точки зрения, канцерогенности вредно почти так же, к тому же оно повышает риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечной недостаточности. По ее словам, красное мясо стоит есть не чаще чем раз в неделю и готовить его при температуре 60-70 градусов по Цельсию.

Последним продуктом, чей вред неочевиден на первый взгляд, диетолог назвала сливочное масло. Медведева отметила, что не стоит есть больше 10 граммов масла в сутки. Иначе в организме повысится уровень холестерина, что приведет к образованию бляшек в сосудах, ухудшит работу сердечно сосудистой системы, нарушит кровоснабжение всего организма и прежде всего головного мозга. В итоге у человека может случиться инфаркт или инсульт.