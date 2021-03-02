Диетолог назвала максимальную дозу шоколада в день

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала максимальное количество шоколада, которое допустимо съедать в течение дня. Об этом сообщает «Москва 24».

Эксперт считает, что в обычной ситуации дневная доза этого лакомства не должна быть больше одного-двух кусочков. Целую плитку можно съесть при серьезных физических или умственных нагрузках, причем даже в этом случае шоколад не должен быть единственной пищей.

Соломатина советует отдавать предпочтение дорогому натуральному шоколаду с минимумом посторонних ингредиентов и большим процентом какао. По ее словам, такой шоколад понижает давление, успокаивает и расслабляет. «Также в шоколаде очень много компонентов, которые защищают и от старения, а не только от сердечно-сосудистых заболеваний», — заметила она.

Очень важно правильно есть шоколад: его нужно рассасывать, не просто жевать. Это поможет не только лучше прочувствовать его вкус, но в таком случае его не захочется съесть больше. В то же время мы получим максимальную пользу и удовольствие Елена Соломатина врач-диетолог

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