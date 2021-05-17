Москвичей предупредили о жаре столетней давности

По-летнему жаркая погода с температурой до плюс 30 градусов ожидается в Москве с 17 по 19 мая. В отдельные часы будут побиты температурные рекорды вековой давности, рассказал «Вечерней Москве» метеоролог Александр Голубев.

По его словам, июльская жара придет в Европейскую Россию с антициклоном из Казахстана. В понедельник и вторник, 17 и 18 числа, воздух в столице прогреется до 27-29 градусов. 19 мая днем будет до плюс 30 градусов. «Именно этот день в столице, как и обещали накануне синоптики, станет самым жарким и повторит небывалый солнцепек столетней давности», — сказал Голубев.

Ночью в понедельник и вторник ожидается плюс 16-18 градусов, ночь на среду станет самой теплой за неделю. В четверг прогнозируется похолодание на 12-14 градусов, до плюс 16-18, и дожди. Такая погода сохранится до пятницы, 21 мая. На выходных ситуация стабилизируется, температура воздуха составит 19-23 градуса.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что начало этой недели в Москве будет жарким, засушливым и с пылевым шлейфом. Относительная влажность упадет до 25 процентов, что втрое ниже нормы. Сухой воздух может спровоцировать заражаемость вирусами.