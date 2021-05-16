Москвичей предупредили о рекордной жаре

В начале следующей недели в Москве будет рекордно жарко, с засушливым воздухом и пылевым шлейфом. Об этом в разговоре с РИА Новости россиян предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, горячий воздух придет в Центральную Россию из туркменской пустыни Каракум, которая считается одной из самых жарких в мире. На фоне этого серьезно упадет относительная влажность, примерно до 25 процентов, что втрое ниже нормы.

В ближайшие дни прогнозируется эффект «погоды в пустыне», которая сейчас наблюдается в Дагестане, Калмыкии и Астраханской области. 17 и 18 мая пылевая завеса распространится по междуречью Волги и Дона, далее она дойдет до Черноземья, Европейской России и даже, возможно, до Ленинградской области и Карелии. Визуально это природное явление станет незаметным из-за незначительного содержания частиц песка и пыли в атмосфере, но его будут фиксировать приборы. Также оно способно ухудшить экологию и негативно сказаться на здоровье людей, в том числе повысить заражаемость вирусами.

«В сухом воздухе с такой низкой влажностью распространяются вирусы, бактерии, отсюда и респираторные болезни. Сухой воздух иссушает слизистую оболочку носоглотки, которая становится восприимчивой к воздействию аллергенов», — пояснил синоптик.

В понедельник, 17 мая, в столице ожидается до плюс 30-32 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что жара начнет уходить из Центрального федерального округа в среду, 19 мая. В тот день погода будет облачная и дождливая, днем температура составит 19-23 градуса. В четверг и пятницу будет от 15 до 20 градусов тепла, облачно и с дождями.