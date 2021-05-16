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Россиян предупредили о похолодании

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о предстоящем похолодании в Центральном федеральном округе после повышения температуры до 30-32 градусов в понедельник, 17 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сначала очень жаркая погода (понедельник-вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде», — сказал синоптик. Он пояснил, что в начале недели температура воздуха будет превышать норму на восемь градусов из-за «переноса жарких воздушных масс».

В ночь на среду, 19 мая, ожидается более облачная и дождливая погода. «В среду температура будет от 19 до 23 градусов, но все-таки это заметное, сильное понижение. Дальше, в четверг-пятницу будет уже 15-20, тоже облачно, но с дождями», — рассказал Вильфанд, уточнив, что дожди будут кратковременными.

Ранее российские климатологи предупреждали, что на следующей неделе в России начнет устанавливаться жаркая летняя погода. Так, в Москве аномальная жара начнется с понедельника, 17 мая, предупредил ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ожидается потепление до плюс 29 градусов. Кроме того, синоптики предсказали россиянам теплое лето.

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