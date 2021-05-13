Россиян предупредили о небывалой жаре в ближайшие дни. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что аномальная жара устанавливается в Москве, Поволжье, Новгородской и Кировской областях.

«Такой жары во второй декаде мая не было очень давно», — отметила Паршина.

По ее словам, в Москве в пятницу, 14 мая, ожидается до 24 градусов тепла, а следующая неделя начнется с еще большего потепления — до 25-30 градусов.

В ближайшие сутки в Новгородской и Кировской областях воздух прогреется до 31 градуса, однако возможны кратковременные дожди. В Архангельской области потеплеет до 26 градусов, в Коми ожидается 25-30 градусов, в Мурманской области (за Полярным кругом) — плюс 15-20 градусов. До 21-26 градусов воздух прогреется в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. На Северном Кавказе, в Астраханской и Волгоградской областях потеплеет до 25-30 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве наступит «другая климатическая эпоха». Он отметил, что с понедельника в столицу пришло тепло, и вторая половина мая «воздаст нам летним теплом за наши страдания».

12 мая главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что впервые за 58 лет в Санкт-Петербурге был побит новый рекорд по теплу — воздух прогрелся до 26,7 градусов.