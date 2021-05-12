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Петербург побил рекорд аномальной жары 58-летней давности

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Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Впервые за 58 лет в Санкт-Петербурге был побит новый рекорд по теплу — воздух прогрелся до 26,7 градусов. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, передает Regnum.

«Но прогрев воздуха продолжается, и окончательный максимум будет понятен позднее», — заявил синоптик.

По его словам, температурные показатели 1963 года еще могут быть превышены.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что аномальное тепло на этой неделе ожидается по всей стране. Специалист объяснил такую погоду антициклоном над Европейской Россией и переносом теплых воздушных масс в другие регионы.

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