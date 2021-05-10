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В Москве наступит «другая климатическая эпоха»

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Последним прохладным днем в Москве стало девятое мая, теперь в городе наступит «другая климатическая эпоха». Такие прогнозы озвучил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет газета «Вечерняя Москва».

Он отметил, что с понедельника в столицу пришло тепло, и вторая половина мая «воздаст нам летним теплом за наши страдания».

По прогнозам синоптиков, теперь погода будет умеренно теплой, засух или избыточного количество осадков не ожидается ни в этом месяце, ни летом. «Москвичам не стоит ждать дикой жары или сваливания в очередную яму арктического холода», — добавил Тишковец.

10 мая специалисты пообещали, что температура воздуха достигнет плюс 18-20 градусов, ночью — до 10.

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