Жителям Центральной России рассказали о погоде в День Победы

В Гидрометцентре рассказали жителям Центральной России о погоде в День Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно прогнозу, «на особое тепло рассчитывать не стоит». Так, южнее Москвы — в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже — температура составит от 12 до 15 градусов тепла. К тому же синоптики считают, что погода в регионе будет ветреной. «Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине, как раз накануне Дня Победы. И еще в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей», — отмечают они.

В Москве же ночью будут идти дожди и будет наблюдаться порывистый ветер, однако днем атмосферный фронт отойдет от столицы, и появятся прояснения в облаках. Тем не менее местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил угрозы для парада Победы в Москве. По его словам, в настоящий момент ситуация с погодой неоднозначная. «Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом», — оценил специалист угрозу параду.