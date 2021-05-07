Россиянам пообещали потепление в День Победы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в День Победы жителей центра Европейской России ожидает потепление. Об этом сообщает РИА Новости.

«Девятое мая — такой день, что погода будет улучшаться, причем она будет улучшаться по часам. К вечеру совсем будет комфортная погода», — сказал он.

Синоптик добавил, что на погоду будет оказываться активное воздействие утром 9 мая, однако какое именно — будет известно позднее. Он добавил, что в субботу, 8 мая, центр Европейской России окажется в циклоническом образовании, в связи с этим ожидается дождливая погода. «После дождливого 8 мая, ночью еще дождь будет наблюдаться. Но днем 9 мая уже преимущественно без осадков, но это днем, а что будет утром нужно будет по часам считать», — уточнил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что климатическое лето может начаться в России в конце мая, то есть раньше нормы. «В третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1-3 градуса. Там пойдет уже наступление климатического лета, которое обычно в Москве происходит 28 мая», — сказал Тишковец.