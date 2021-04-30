Россия
 
Последние новости
Посольство США прекратит выдавать визы россиянам
Число погибших на границе с Киргизией граждан Таджикистана увеличилось
Раскрыты подробности убийства мужа и детей многодетной россиянкой
В Белоруссии обнародовали имена фигурантов дела о госперевороте
Чиновник в Северной Корее не смог закупить оборудование в Европе и был казнен
Россияне не захотели работать на день меньше
В России 85 процентов объявлений о работе оказались ложными
Россия обратилась к устроившим бои Киргизии и Таджикистану
У звезды «Папиных дочек» и Авербуха появится ребенок
Самый большой в мире самолет взлетел во второй раз
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам предрекли раннее начало лета

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Климатическое лето может начаться в России в конце мая, то есть раньше нормы, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает URA. RU.

«В третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1-3 градуса. Там пойдет уже наступление климатического лета, которое обычно в Москве происходит 28 мая», — сказал Тишковец. Он добавил, что первая декада мая на 2-5 градусов холоднее нормы, вторая будет чуть теплее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в мае в России будет выше или около нормы. Синоптики видят этот прогноз в розовом цвете, что означает положительное отклонение от климатической нормы. По словам специалиста, близкая к норме температура ожидается только на северо-западе европейской территории России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Метеоролог Тишковец предрек раннее начало лета в России
Россиянам спрогнозировали «розовый май»
Москвичам рассказали о погоде на майские праздники