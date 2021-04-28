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Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале мая, в том числе в праздничные дни, погода в Москве будет холодной и дождливой. Об этом жителям столицы рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

В период с 7 по 9 мая температура вернется в рамки климатической нормы, добавил Тишковец. С 10 мая будут усиливаться антициклональные барические силы, над европейской частью России появится гигантский антициклон.

«Это будет много солнца, южный поток будет только усиливаться, в этой связи есть надежда на то, что произойдет усиление тепла: ночью до плюс 10-15, днем до плюс 20-25», — сказал синоптик. Он добавил, что периодически будут грозовые дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода до 20 градусов установится в начале мая в европейской части России и на юге Западной Сибири. В Омской, Томской и Новосибирской областях ожидается от 16 до 20 градусов, на Таймыре погода превысит норму на 8-10 градусов.

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