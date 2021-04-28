В Гидрометцентре назвали лучшие российские регионы для майских путешествий

Теплая погода до плюс 20 градусов установится в начале мая в Европейской России и на юге Западной Сибири. Туда можно смело оправляться на праздники, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Погода с температурой от 16 до 20 градусов ожидается в Омской, Томской и Новосибирской областях. Аномально теплая погода, которая, по словам Вильфанда, на восемь-десять градусов превысит норму, будет на Таймыре.

В европейской части России ожидается температура воздуха, соответствующая климатическим нормам, заключил он. Вильфанд также отметил, что на северо-западе России будет прохладно.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления летнего тепла. По его словам, сейчас в Центральной России температура на 6-7 градусов ниже нормы. Вся первая часть майских праздников будет холодной и ветреной, и такая погода сохранится до 5 мая. Однако с 6 по 8 мая температура начнет подниматься до 15–20 градусов.