Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости сообщил, что в некоторые регионы России придет аномальное тепло.

По его словам, температура выше нормы на 10-12 градусов ожидается на Ямале. Также на 15 градусов теплее обычного будет на Чукотке. «Это связано с мощным потоком теплых воздушных масс именно в этот регион», — пояснил Вильфанд.

Кроме того, необычно жарко будет в Омске, Новосибирске и Красноярске: 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Абсолютные значения температур будут доходить до 20 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что россиян в начале мая ждет прохладная, не очень комфортная погода. По его словам, в настоящее время погода в европейской части России определяется циклоном, центр которого располагается к северо-западу от Москвы.