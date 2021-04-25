Россия
 
Последние новости
В британской разведке назвали Россию «ослабевающей» державой
Болгарский торговец оружием признался в хранении боеприпасов во Врбетице
Россиянам назвали способ получить двойной оклад за работу
Врачи назвали неожиданное последствие коронавируса
В России разработали порядок ведения просветительской деятельности
Посол Украины разочаровался из-за отказа Германии предоставить оружие
Опубликовано видео обрушения пешеходного моста на российской трассе
В ФРГ призвали не увязывать «Северный поток-2» с ситуацией вокруг Навального
Доктор Мясников раскрыл опасность полного отказа от алкоголя
Новости партнеров
Прослушать новость

В некоторые регионы России придет аномальное тепло

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости сообщил, что в некоторые регионы России придет аномальное тепло.

По его словам, температура выше нормы на 10-12 градусов ожидается на Ямале. Также на 15 градусов теплее обычного будет на Чукотке. «Это связано с мощным потоком теплых воздушных масс именно в этот регион», — пояснил Вильфанд.

Кроме того, необычно жарко будет в Омске, Новосибирске и Красноярске: 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Абсолютные значения температур будут доходить до 20 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что россиян в начале мая ждет прохладная, не очень комфортная погода. По его словам, в настоящее время погода в европейской части России определяется циклоном, центр которого располагается к северо-западу от Москвы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам рассказали о погоде в начале мая
Россиянам спрогнозировали погоду на лето
В Гидрометцентре дали прогноз на лето в России