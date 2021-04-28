Россия
 
Последние новости
Россиянам пояснили условия для взыскания единственного жилья должника
Флаг России убрали со стола во время матча на чемпионате мира по шашкам в Польше
Муж утонул в океане на глазах у жены через три дня после свадьбы
В США заявили о разногласиях с Германией по «Северному потоку-2»
В Росавиации рассказали о ситуации с вывозом россиян из Турции и Танзании
США назвали условие переговоров с Россией
Российские военные вошли в зону ожесточенных боев в Сирии
19-летний боксер умер после боя на молодежном чемпионате мира
Опубликовано видео выстрелов кораблей США из-за приближения КСИР
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам назвали сроки наступления летнего тепла

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления летнего тепла в России. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, сейчас в Центральной России температура на 6-7 градусов ниже нормы. «В наших климатических условиях в последней десятидневке апреля такое случается примерно раз в два года. Это не экзотика, но и не норма», — отметил специалист. Он добавил, что вся первая часть майских праздников будет холодной и ветреной, и такая погода сохранится до 5 мая.

Однако с 6 по 8 мая температура начнет подниматься до 15–20 градусов. «А на День Победы термометры покажут минимум 15–20 градусов. Будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, а это значит, что погода ожидается солнечной и без осадков», — сказал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян в начале мая ждет прохладная, не очень комфортная погода. По его словам, в настоящее время погода в европейской части России определяется циклоном, центр которого располагается к северо-западу от Москвы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Градус мерзлоты: погода в майские праздники не раз удивит отдыхающих
В некоторые регионы России придет аномальное тепло
Россиянам рассказали о погоде в начале мая
Россиян призвали подождать месяц до весеннего тепла