Россиянам назвали сроки наступления летнего тепла

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления летнего тепла в России. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, сейчас в Центральной России температура на 6-7 градусов ниже нормы. «В наших климатических условиях в последней десятидневке апреля такое случается примерно раз в два года. Это не экзотика, но и не норма», — отметил специалист. Он добавил, что вся первая часть майских праздников будет холодной и ветреной, и такая погода сохранится до 5 мая.

Однако с 6 по 8 мая температура начнет подниматься до 15–20 градусов. «А на День Победы термометры покажут минимум 15–20 градусов. Будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, а это значит, что погода ожидается солнечной и без осадков», — сказал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян в начале мая ждет прохладная, не очень комфортная погода. По его словам, в настоящее время погода в европейской части России определяется циклоном, центр которого располагается к северо-западу от Москвы.