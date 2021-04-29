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Россиянам спрогнозировали «розовый май»

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Температура в мае в России будет выше или около нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим этот прогноз в розовом цвете (он означает положительное отклонение от климатической нормы)», — сказал специалист. Синоптик уточнил, что близко к норме будет только на северо-западе Европейской России.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале мая, в том числе в праздничные дни, погода в Москве будет холодной и дождливой. В период с 7 по 9 мая температура вернется в рамки климатической нормы, добавил он. С 10 мая будут усиливаться антициклональные барические силы, над европейской частью России появится гигантский антициклон.

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