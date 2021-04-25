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Россиянам спрогнозировали аномально холодную погоду

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Фото: Кирилл Калининков / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая. Его слова приводит РИА Новости.

«Будет ниже нормы на 2-3 градуса, в центре Европейской России температура будет 8-10 градусов. Взрывного потепления мы не ожидаем вплоть до конца месяца, да и 1-2 мая не ожидаем. Но прогноз еще будет уточнятся», — сказал синоптик.

Вильфанд объяснил, что холодная погода связана с действием циклона, который сформировался на севере Европы. По его словам, на юге Европейской России погода также ожидается ниже нормы на 2-4 градуса до середины следующей недели. Абсолютные значения температуры будут около 12-14 градусов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что в Европейской России и в Московском регионе, в частности, температура летом будет около и выше нормы. При этом погода может быть неоднородной, но она не будет засушливой или сырой. Не стоит рассчитывать, что «как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет». Будут и вспышки жары с засухой, и затяжные дожди. Синоптик добавил, что точно предугадать погоду заранее и на такой большой срок практически невозможно, прогноз вероятен на 65-70 процентов.

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