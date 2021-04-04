Россиян предупредили о летней засухе

Ряду российских регионов угрожает летняя засуха. Об этом их жителей предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, риск засухи существует в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Центрального Черноземья: Воронежской, Тамбовской областях. Метеоролог пояснил, что такая угроза сформировалась из-за дефицита продуктивной влаги в почве.

При этом в остальных регионах ситуация нормальная, заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал россиянам теплое лето со средней температурой чуть выше климатической нормы — на один-два градуса. В центральной части страны ожидается идеальная летняя погода. «Лето будет достаточно хорошим. Я бы назвал его персиковым», — подытожил он.