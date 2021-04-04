Россия
 
Последние новости
Стало известно о криминальном прошлом стрелка из Мытищ
Патриарх Кирилл утвердил лишение священника Андрея Кураева сана
На Украине пожаловались на сокращение транзита российского газа
Сын Байдена нашел «русский след» в обнаруженных у него фото несовершеннолетних
Раскрыты подробности смерти 18-летнего российского футболиста во время матча
В России назвали новые санкции Зеленского признанием Крыма
Россиянам назвали лучшее время для оформления ипотеки
Умер бывший гендиректор «КАМАЗа» Николай Бех
Названы пять способных победить Украину вооружений России
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предупредили о летней засухе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ряду российских регионов угрожает летняя засуха. Об этом их жителей предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, риск засухи существует в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Центрального Черноземья: Воронежской, Тамбовской областях. Метеоролог пояснил, что такая угроза сформировалась из-за дефицита продуктивной влаги в почве.

При этом в остальных регионах ситуация нормальная, заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал россиянам теплое лето со средней температурой чуть выше климатической нормы — на один-два градуса. В центральной части страны ожидается идеальная летняя погода. «Лето будет достаточно хорошим. Я бы назвал его персиковым», — подытожил он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам предсказали потепление в ближайшие дни
Синоптик рассказал об аномальном тепле в некоторых регионах России
Россиян предупредили о надвигающихся весенних заморозках