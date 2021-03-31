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Россиян предупредили о надвигающихся весенних заморозках

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Европейской России о надвигающихся весенних заморозках. Об этом сообщает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что на выходных температура опустится ниже нуля. Так, в ночь на пятницу она составит от нуля до пяти градусов тепла, а в ночь на субботу уже может упасть до минус трех градусов. По его словам, россиянам следует ожидать в выходные осадков в виде мокрого снега.

При этом самая высокая температура будет в четверг, когда столбики термометров могут подняться до 13 градусов тепла, резюмировал синоптик.

Ранее Вильфанд призвал россиян подождать месяц-полтора до наступления весеннего тепла. По его прогнозу, весенняя погода с устойчивой температурой 15-18 градусов может прийти в центр европейской части страны в середине-конце апреля.

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