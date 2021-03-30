Россиян предупредили о последнем солнечном дне

Дожди и сильный ветер придут в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) России. Такой прогноз в разговоре с ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, жители западной части России смогут «радоваться весеннему духу, мартовскому солнцу» в течение 30 марта. Однако ближе к вечеру начнутся значительные изменения в погоде. Под влиянием атмосферных фронтов циклона на большей части территории пройдут осадки, преимущественно дождь, ветер будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. Особенно сильным дождь будет ночью 31 марта. Днем он станет менее интенсивным, однако будет облачно, а ветер усилится.

Так, в Москве за два дня может выпасть около трети месячной нормы осадков (до 10 миллиметров). При этом значительных перемен в температурном фоне не ожидается. Дневные показатели будут в диапазоне 4-11 градусов тепла, предрек метеоролог.

Ранее Вильфанд призвал россиян подождать месяц-полтора до наступления весеннего тепла. По прогнозу синоптика, весенняя погода с устойчивой температурой 15-18 градусов может прийти в центр европейской части страны в середине-конце апреля.