Синоптик рассказал об аномальном тепле в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальном тепле в некоторых регионах России. Его слова передает РИА Новости.

Согласно прогнозу, наиболее высокие отклонения от нормы ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Урала и в Западной Сибири. «Например, в Салехарде температура на восемь-десять градусов выше нормы… Очень тепло», — рассказал синоптик.

Кроме того, на пять-шесть градусов выше нормы температура повысится на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, Адыгее, на юге Иркутской области и на Байкале.

Ранее Роман Вильфанд предсказал жителям Европейской России потепление в ближайшие пять дней. К среде, 7 апреля, температура в Центральной России повысится до 13 градусов, а в Краснодарском крае вырастет до 15 градусов.