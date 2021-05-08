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Вильфанд оценил угрозы для парада Победы в Москве

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве будет приниматься за несколько часов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По его словам, в настоящий момент ситуация с погодой неоднозначная. «Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом», — оценил специалист угрозу параду.

Вильфанд рассказал, что 9 мая расчеты погоды получают каждые три часа на основе данных со спутников и радарных установок. Он отметил, в день парада дождь с утра будет утихать, облачность станет выше. «Вполне возможно, что воздушная часть парада состоится», — сказал синоптик и уточнил, что решающими будут несколько часов перед мероприятием.

Ранее официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о возможной угрозе в виде погоды, с которой может столкнуться намеченный на 9 мая парад по случаю Дня Победы. По его словам, возможная плохая погода в Москве негативно скажется на воздушной части парада.

Предыстория: В Кремле рассказали об угрозах для парада Победы
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