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В Кремле рассказали об угрозах для парада Победы

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о возможной угрозе в виде погоды, с которой может столкнуться намеченный на 9 мая парад по случаю Дня Победы. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, возможная плохая погода в Москве негативно скажется на воздушной части парада. На данный момент ее планируется провести в том числе над Красной площадью в центре столицы.

Ранее российские метеорологи предупредили о возможных осадках утром 9 мая в Москве. По их данным, с 9 до 11 часов ожидается пасмурность, а также низкая облачность с высотой 400-600 метров.

Однако к вечеру, когда должен состояться праздничный салют, прогнозируется улучшение погоды. В столице к этому времени ожидается температура от шести до восьми градусов по Цельсию.

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