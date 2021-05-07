В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы. Об этом сообщает ТАСС.

В ней приняли участие 37 пеших парадных расчетов, более 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.

В 2020 году традиционный парад 9 мая отменили из-за эпидемиологической обстановки, обострившейся из-за пандемии коронавируса. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Основная часть парада была перенесена на 24 июня.

5 мая сообщалось, что парад Победы посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон.