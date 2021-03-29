Кремль рассказал о подготовке парада Победы в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке к проведению парада Победы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что мероприятие 9 мая «однозначно будет». «Вы знаете, что были уже заявления, что и "Бессмертный полк" готовится», — сказал он.

Представителей зарубежных стран на парад пока не приглашали. «Конечно, всегда сейчас надо делать сноску все-таки на санитарные наши власти. Динамику пока можно с осторожным оптимизмом констатировать», — заключил Песков.

25 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что парады Победы пройдут в 28 городах страны.

В 2020 году традиционный парад 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня. В Москве праздничное мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошли пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.