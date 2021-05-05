Стало известно об иностранном госте на параде Победы в Москве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит парад Победы, который пройдет в Москве по случаю 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 5 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

Как стало известно, сначала Рахмон вместе с сопровождающими его лицами примет участие в торжественных мероприятиях в парке Победы в Душанбе, после чего иностранный гость прибудет в российскую столицу.

В апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в 2021 году Москва не планирует приглашать на парад Победы 9 мая лидеров иностранных государств, поскольку этот год не юбилейный.

В 2020 году традиционный парад 9 мая отменили из-за эпидемиологической обстановки, обострившейся из-за пандемии коронавируса. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня. В Москве праздничное мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошли пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.