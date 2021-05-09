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Москвичам спрогнозировали сроки наступления летней погоды

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сроки наступления летней погоды в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, уже в понедельник, 10 мая, в столицу придет резкое потепление. Синоптик рассказал, что днем температура начнет быстро расти и достигнет 18-20 градусов тепла. С первого рабочего дня после майских праздников наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе, подчеркнул Вильфанд.

Специалист добавил, что дневная температура в Москве в последующие дни может достичь 22-24 градусов тепла, а в Подмосковье — 26 градусов. «Это просто типичная летняя погода», — резюмировал он.

Ранее в Гидрометцентре рассказали жителям Центральной России о погоде в День Победы. Согласно прогнозу, «на особое тепло рассчитывать не стоит». Так, южнее Москвы — в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже — температура составит от 12 до 15 градусов тепла. К тому же синоптики считают, что погода в регионе будет ветреной. В Москве же ночью будут идти дожди и будет наблюдаться порывистый ветер, однако днем атмосферный фронт отойдет от столицы, и появятся прояснения в облаках. Тем не менее местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер.

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