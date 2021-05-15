Россиянам предсказали аномальную жару

В России на следующей неделе начнет устанавливаться жаркая летняя погода. Об этом предупредили российские климатологи в разговоре с «Известиями».

В Москве аномальная жара начнется с понедельника, 17 мая, предупредил ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ожидается потепление до плюс 29 градусов. «Это даже теплее, чем в июле. Еще буквально пара градусов, и был бы побит рекорд 124 летней давности. Летняя погода до 25 градусов тепла ожидается уже в выходные», — сказал он.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, в свою очередь, отметил, что 17 мая ожидается самый теплый день, а затем снова начнутся дожди и грозы, после которых атмосферный пыл остынет и погода вернется в норму. Вместе с тем он отметил, что аномальное тепло зафиксировано в Санкт-Петербурге — этот город обошел по майской жаре Москву и даже Сочи.

Кроме того, собеседники издания предсказали россиянам теплое лето. «В этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов. Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие», — заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Ранее Тишковец говорил, что в Москве наступит «другая климатическая эпоха». Он отметил, что с понедельника в столицу пришло тепло и вторая половина мая «воздаст нам летним теплом за наши страдания».