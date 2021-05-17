Россиянам дали советы по спасению от перегрева в жару

Роспотребназдор дал советы россиянам по спасению от перегрева в жару. Специалисты порекомендовали носить одежду светлых цветов из натуральных тканей, отказаться от жирной пищи и спиртного, а также планировать поездки на вечернее и утреннее время, передает РИА Новости.

«Роспотребнадзор напоминает, что повышенная температура воздуха как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что в жаркие дни следует ограничить время пребывания на улице и минимизировать физические нагрузки. При выходе на солнце необходимо надевать головной убор и солнцезащитные очки.Тяжелую мясную пищу стоит заменить рыбой или морепродуктами, исключить из рациона копченое и жареное. Также важно пить большое количество жидкости, не менее полутора литров, например, чай, минеральную воду, кисломолочные напитки, отвары сухофруктов, морсы. При этом лучше исключить газировку, спиртное и энергетики.

В Роспотребнадзоре напомнили, что поездки нужно планировать в утреннее или вечернее время, когда спадает жара, а в течение для рекомендуется принять прохладный душ. Купаться следует в специально отведенных местах и соблюдать правила безопасности.

16 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о рекордной жаре с засушливым воздухом и пылевым шлейфом в Москве на следующей неделе. В понедельник, 17 мая, в столице ожидается до плюс 30-32 градусов.