Россиян предупредили о рекордной за всю историю наблюдений жаре

Россиян предупредили о бьющей все исторические рекорды жаре. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РБК.

«В центре европейской России будет очень тепло, температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений. Она будет от плюс 30 до плюс 32 градусов Цельсия», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что последний температурный рекорд для этого дня был установлен в конце XIX века и составил 29,1 градуса тепла. Также синоптик сказал, что высокие температуры останутся не только днем, но и ночью. Ночная температура в мае соответствует июльской, причем не в центральной России, а в Краснодарском крае, заявил эксперт.

При этом, по его словам, уже в среду, 19 мая, будет прохладнее, а 20 мая дневная температура в Москве может упасть до плюс 18 градусов. «Уже в среду станет немного облачнее, пойдут кратковременные дожди и около плюс 25 градусов Цельсия, а к четвергу температура опустится до плюс 18 — плюс 20», — добавил Вильфанд.

17 мая температура воздуха на измерительной станции «Балчуг» в Москве поднималась до плюс 30,5 градуса, это рекорд для этого дня за 70 лет.