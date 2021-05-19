Россиян предупредили об аномальной погоде в некоторых регионах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жители Урала продолжат испытывать на себе влияние «волны тепла» до конца недели. Его слова приводит РИА Новости.

По словам метеоролога, центр летнего антициклона – это юг Урала и юг Западной Сибири. Температурные аномалии до 10-12 градусов продержатся до конца недели, а пожароопасность в лесах будет по-прежнему на уровне 4-5 класса.

Вильфанд напомнил, что за время антициклона было побито множество температурных рекордов. 17 мая были перекрыты абсолютные максимумы температур в Уфе, Самаре, Оренбурге, Ульяновске, Ижевске, Саранске, Чебоксарах, Казани, Пензе и других городах.

Ранее сообщалось, что Петербург побил рекорд аномальной жары 58-летней давности. Воздух в Северной столице 12 мая прогрелся до 26,7 градусов. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.