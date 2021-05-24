Россиянам предрекли «несусветную жару»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек жителям нескольких регионов России «несусветную жару». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ближайшие дни очень жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири. Синоптик подчеркнул, что в этих регионах температура будет превышать норму на 8-12 градусов, или даже 13 градусов. При этом он добавил, что в Поволжье и на Урале такая аномальная жара наблюдается уже более двух недель. В Челябинской области температура днем составит 36-37 градусов тепла, а в Омской области она превысит отметку в 36 градусов.

Вильфанд также предупредил, что продолжение «волны тепла» и аномально жаркая погода могут негативно сказаться на здоровье людей и привести к распространению лесных пожаров.

Ранее главный врач медицинского центра Московского физико-технического института Алексей Чуршин рассказал, что переносить жаркую погоду лучше всего помогают соленые орехи, сухарики и фисташки. Слабость, пониженное артериальное давление и нарушение водного баланса он объяснил потоотделением, в процессе которого из организма уходит соль. Поэтому соленые орешки, фисташки и сухарики способствуют восстановлению.