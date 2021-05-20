Россиянам назвали помогающие в жару продукты

Переносить жаркую погоду лучше всего помогают соленые орехи, сухарики и фисташки. Об этом агентству «Москва» рассказал главный врач медицинского центра Московского физико-технического института Алексей Чуршин.

Слабость, пониженное артериальное давление и нарушение водного баланса он объяснил потоотделением, в процессе которого из организма уходит соль. Поэтому соленые орешки, фисташки и сухарики способствуют восстановлению.

Кроме орехов и фисташек врач порекомендовал носить с собой бутылку воды, чтобы вовремя восполнять водный баланс. Также он отметил, что перед выходом на прогулку нужно выпить стакан воды или чая.

«Ни в коем случае не алкоголь: это только усилит обезвоживание и негативно повлияет на состояние человека. Кофеиносодержащие напитки также способствуют обезвоживанию организма, так как являются мощными диуретиками», — добавил Чуршин.

Кроме того, врач посоветовал надолго не задерживаться на улице в жару и гулять не больше часа. На солнце, по его словам, рекомендуется находиться не более 30 минут.

Ранее педиатр Ирина Добрецова посоветовала россиянам есть больше фруктов и овощей, чтобы пережить жаркой погоду. По словам врача, душ утром и вечером тоже помогает справиться с высокими температурами.