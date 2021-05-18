Врач предупредила о вреде горячего чая

Чай и другие горячие напитки могут вызвать ожог слизистой и нанести серьезный вред организму. По мнению гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Ирины Бережной, оптимальная для здоровья температура жидкости должна составлять 37 градусов. Об этом врач рассказала в эфире радио Sputnik.

Брежная отметила, что содержащиеся в чае танины обладают дубящими свойствами, и многие продукты в сочетании с ним имеют неприятный вкус. «А если запивать горячим чаем выше температуры тела жирную пищу, то большое количества жира, которое таким образом попадет в организм, может оказывать негативное действие», — отметила диетолог и добавила, что также не рекомендуется сочетать горячие напитки с алкоголем.

«Всасывание алкоголя в горячей среде идет гораздо быстрее, потому что расширяются мелкие сосуды. Соответственно происходит гораздо быстрее опьянение, идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную систему, на органы выделения и, прежде всего, на печень», — пояснила врач.

Ранее диетолог перечислила помогающие спастись от жары продукты. По ее мнению легкие супы, овощи, цитрусовые и кислые продукты — наиболее предпочтительная пища в жаркую погоду.