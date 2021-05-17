Врач объяснила разницу между полезным и вредным жиром в теле человека

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что жир в человеческом организме бывает разным, один приносит пользу, а другой, напротив, может быть избыточным, передает радио Sputnik.

Эксперт отметила, что в теле присутствует вредная белая жировая ткань, именно она в большом количестве есть у людей, страдающих ожирением. При этом существует полезная бурая, которая участвует в обмене веществ. Она не накапливается в чрезмерных объемах, является термоизолирующей и обеспечивает организм энергией.

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«Польза в том, что в ней вырабатываются вещества, которые блокируют системное воспаление жировой ткани. Более того, в бурой жировой ткани свободные жирные кислоты, которые дают энергию, больше "горят"», — пояснила Павлова.

Эндокринолог назвала способы, позволяющие изменить соотношение бурого и белого жира в организме. Так, бурая жировая ткань вырабатывается у тех, кто чаще находится в прохладе, например, у северных народов. Для того, чтобы ее нарастить, требуются регулярные физические нагрузки. А у тех, кто тепло одевается и включает батареи, она уменьшается.

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