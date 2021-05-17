Диетолог назвал идеальное время для завтрака

Врач-диетолог Андрей Бобровский назвал идеальное время для завтрака и рассказал, почему его нельзя пропускать. Об этом сообщает радио Sputnik.

Специалист отметил, что идеальное время для самого важного приема пищи — первые полтора часа после подъема. «Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак. Легкий завтрак в постель также ничего плохого не несет, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом», — пояснил эксперт.

Бобровский посоветовал завтракать в будние дни в одно и то же время, в выходные можно сделать исключение, поскольку эти два дня в неделю не повлияют на здоровье. Он добавил, что пищеварительная и нервная системы адаптируются, и это позволяет человеку употреблять разумное количество еды.

Диетолог предупредил, что 30-40 процентов людей с лишним весом начинают активно питаться вечером или ночью. Такое поведение свидетельствует об утреннем нежелании есть. Таким пациентам эксперт порекомендовал утром принимать завтрак через силу. При этом для тех, кто не страдает ожирением и просто сформировал привычку обходиться без утренней трапезы, это может быть вполне нормальным, заключил специалист.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева предупредила, что пропуск завтрака может привести к ночному перееданию, накоплению в организме лишних жиров и проблемам со здоровьем. По словам врача, в первой половине дня наблюдается наиболее высокая скорость метаболизма, поэтому те, кто ест в это время, ночью имеют в организме меньшее количество углеводов, которые преобразуются в жиры.