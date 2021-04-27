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Пропускающих завтрак россиян предупредили о проблемах со здоровьем

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Фото: Unsplash

Пропуск завтрака может привести к ночному перееданию, накоплению в организме лишних жиров и проблемам со здоровьем. Об этом россиянам рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева, передает телеканал «Звезда».

По ее словам, наибольшая скорость метаболизма наблюдается именно в первой половине дня, в связи с чем люди, у которых основные пищевые нагрузки происходят в это время, уйдут в ночь с меньшим количеством углеводов, которые преобразуются в жиры из-за снижения скорости метаболических процессов.

Шмелева добавила, что не у всех с утра есть аппетит, и в этом случае после пробуждения можно съесть что-то легкое, а позднее употребить основной завтрак.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, что «вечерний зажор» часто происходит из-за накопившегося за день стресса. Чтобы не набрать вес, стоит есть овощи, особенно сельдерей. При этом врач призвала не перебарщивать с овощами из-за того, что у многих из них отрицательная калорийность, и чтобы переварить их, организм тратит энергию.

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