Врач назвала способ есть и не толстеть

Диетолог Ирина Бережная назвала способ есть и не толстеть. Этой информацией она поделилась в эфире радио Sputnik.

По ее словам, важно обращать внимание на обстановку, в которой проходит прием пищи. Так, быстрее толстеют люди, которые во время еды отвлекаются на внешние раздражители. «Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно», — сказала она.

Еще одной вредной привычкой она назвала питание на ходу. В таких условиях люди не ощущают чувство сытости, плохо прожевывают еду и глотают большие куски.

8 апреля австралийский диетолог Джессика Сепел (Jessica Sepel) поделилась уловками, которые помогают ей справиться с тягой к сладкому. Она утверждает, что следует правилу «80 к 20»: 80 процентов ее рациона отводятся на здоровую пищу, а оставшиеся 20 предусмотрены, чтобы баловать себя. Это ее любимые, но не столь полезные блюда. По словам эксперта, один из самых важных способов побороть тягу к сладкому — употреблять богатый белком завтрак. Также Сепал рекомендует добавлять в еду корицу, регулирующую уровень глюкозы в крови, избегать искусственных подсластителей и не отвлекаться на телевизор или телефон во время еды.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила, что интервальное голодание может подойти некоторым людям, исходя из их медицинских показателей. При этом режим такого питания должен назначать врач. Она подчеркнула, что интервальное голодание — это не здоровая альтернатива для всех. В основе оптимального питания, пояснила специалист, лежит прием пищи два-три раза в сутки и один-два перекуса. Этот режим актуален для всех.