Диетолог поделилась уловками для борьбы с тягой к сладкому

Австралийский диетолог Джессика Сепел (Jessica Sepel) поделилась уловками, которые помогают ей справиться с тягой к сладкому. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сепел утверждает, что следует правилу «80 к 20»: 80 процентов ее рациона отводятся на здоровую пищу, а оставшиеся 20 предусмотрены, чтобы баловать себя. Это ее любимые, но не столь полезные блюда.

По словам эксперта, один из самых важных способов побороть тягу к сладкому — употреблять богатый белком завтрак. Также Сепал рекомендует добавлять в еду корицу, регулирующую уровень глюкозы в крови, избегать искусственных подсластителей и не отвлекаться на телевизор или телефон во время еды.

В некоторых случаях тяга к сладкому может быть связана с несбалансированной диетой или недостатком сна, предупреждает Сепел. По ее словам, и ту, и другую проблему нужно решать.

Ранее диетолог Пуджа Махиджа (Pooja Makhija) назвала простой способ побороть тягу к сладкому. Она утверждает, что желание съесть что-то сладкое вызвано дефицитом белка в организме. Исходя из этого, специалист предложила следить, чтобы в каждом приеме пищи было достаточно белка.