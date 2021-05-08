Диетолог назвала простой способ сбросить «зимние» килограммы

Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная дала советы, как без сложных упражнений сбросить «зимние» килограммы, набранные в холодные месяцы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Специалист назвала простой способ: по ее мнению, это ходьба. Она порекомендовала больше шагать в быстром темпе, скорость должна быть от пяти до семи километров в час. Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. В этом случае напрягается больше мышц, в том числе ягодичные, и сжигаются калории. Эксперт напомнила, что упражнения следует проводить на свежем воздухе.

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«По городу быстро ходить не полезно, а даже вредно. Слишком много выхлопных газов от машин, и из-за этого грязный воздух. Ключевой момент состоит в том, что тренировки должны быть на свежем воздухе», — отметила Скоромная.

Диетолог также порекомендовала выбирать правильную обувь для быстрой ходьбы, чтобы избежать проблем со стопой. Наилучшим вариантом станет обувь для бега, поскольку там есть амортизация, ступня правильно расположена. Если же с ногами есть проблемы, можно добавить ортопедические стельки, заключила специалист.

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