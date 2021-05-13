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Российский врач развеял популярный миф о зрении

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Полезное влияние моркови и черники на зрение — это миф, данные продукты не помогают сохранить или восстановить его, так как организм может усваивать их лишь в определенных дозах. Соответствующее заблуждение развеял врач-офтальмолог Вячеслав Куренков, передает радиостанция Sputnik.

«Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт», — сказал медик.

По словам Куренкова, в подобных вопросах лучше довериться специалисту и пройти обследование. При нормальном зрении хватит одного посещения врача в год. Чтобы поддерживать зрение в нормальном состоянии, надо соблюдать здоровое питание, выстроить нормированное время труда и отдыха, а также заниматься физкультурой на свежем воздухе. При проблемах со зрением только лично врач сможет дать индивидуальные рекомендации.

Ранее врач-стоматолог Луиза Автандилян развенчала популярные мифы о кариесе. По ее словам, частая чистка зубов и употребление жевательной резинки не предотвращают его, а наоборот, повышают риски появления. Кроме того, она рассказала, что кариес может возникнуть не только из-за употребления сладкого, но и из-за неправильной гигиены рта.

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