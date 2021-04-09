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В Минздраве развенчали популярный миф о старении

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Фото: Unsplash

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева развенчала популярный миф о старении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ткачевой, миф заключается в том, что с возрастом память ухудшается. «[Если это происходит], надо что-то с этим делать, обратить на это внимание», — сказала она.

Специалистка указала, что нормальное старение не сопровождается нарушениями памяти.

Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что память человека может ухудшаться в связи с разными факторами: от переутомления до травмы. Перед восстановлением памяти надо установить причины ее ослабления и узнать, нет ли недосыпа, соблюдается ли режим отдыха, есть ли физическая нагрузка. Проблемы с памятью могут возникать и при привычке плотно ужинать, так как ночью мозг продолжает работу вместо отдыха.

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