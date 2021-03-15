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В Минздраве назвали способ продлить жизнь на 25 лет

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет. Такой способ назвала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова, передает РИА Новости.

По словам Дроздовой, начинать следовать принципам ЗОЖ надо как можно раньше. Она уточнила, что здоровые привычки вносят наибольший вклад в продолжительность жизни.

Ранее россиянам перечислили дешевые продукты, подходящие для правильного питания. По словам исполнительного директора НИЦ Здоровое питание Зинаиды Медведевой, в рацион необходимо включить курицу, яйца, сухие бобы, гречку, растительное масло, куркуму, морскую рыбу и овощи.

В этих продуктах содержатся важнейшие витамины, аминокислоты, антиоксиданты. Некоторые из них также стабилизируют уровень сахара в крови, улучшают память.

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