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Раскрыта улучшающая женское здоровье еда

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Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

Раскрыта улучшающая женское здоровье еда. О ней рассказали специалисты сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет», передает РИА Новости.

По их словам, женщинам стоит включить в рацион продукты, в которых есть железо, лецитин, клетчатка, йод и витамины С и Е. Таким образом, врач-диетолог Маргарита Макуха рекомендовала почаще есть нежирную говядину, куриную или говяжью печень, моллюсков, морскую капусту, а также больше чечевицы, какао и кунжута.

Затем россиянкам посоветовали обращать внимание на жирную красную рыбу, так как она насыщена разными полезными кислотами. Употребление такого вида продуктов поможет нормализовать синтез гормонов и дольше поддерживать молодость кожи и волос. Улучшают обменные процессы и помогают с профилактикой онкологии фейхоа, кальмары и креветки — в них содержится йод.

В растительных маслах и яйцах содержится лецитин, полезный для синтеза женских половых гормонов.

Ранее главный врач клиники «Риммарита», диетолог Римма Мойсенко предупредила об опасности неправильного употребления фруктов.

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