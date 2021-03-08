Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко впервые испек блины и показал процесс на видео в своем Telegram-канале.

Глава российского региона признался, что «готовить кое-что» умеет и «близкие не жаловались», но блины сам до этого он не готовил. Кожемяко испек блины по рецепту его мамы. Необычной деталью стало то, что он добавил к необходимым ингредиентам минеральную воду с газом, как делала она. Кроме того, в честь праздника 8 Марта Олег Кожемяко призвал чаще радовать женщин.

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Ранее диетологи в преддверии Масленицы назвали способы приготовить полезные для здоровья блины. Так, врач Ольга Перевалова посоветовала при приготовлении заменить пшеничную муку на гречишную или кукурузную. А главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рекомендовала заменить сладкие сиропы, варенье и жирные начинки в блинах на свежие ягоды, фрукты или сметану пониженной жирности.